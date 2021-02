Tecnologia: Apple corrige três vulnerabilidades zero day exploradas por atacantes no iOS

A Apple lançou uma atualização para seus sistemas operacionais iOS e iPadOS para corrigir três falhas de segurança zero day que estão sendo exploradas ativamente por atacantes.

As três falhas afetam várias versões de iPhones e iPads e a última geração do iPod touch, como revelado pela página da ESET.

A lista de dispositivos afetados inclui o iPhone 6s e as versões posteriores, o iPad Air 2 e posteriores, o iPad mini 4 e posteriores, e o iPod touch de 7ª geração.

"A Apple também lançou atualizações de segurança para uma das vulnerabilidades em outros de seus produtos, incluindo o Apple Watch (watchOS 7.3) e o Apple TVs (tvOS 14.4)", detalhou.

Além das três vulnerabilidades zero day, que foram descobertas por pesquisadores anônimos, a Apple também lançou correções de segurança para falhas que afetam seus produtos Xcode e iCloud para Windows.

Ainda de acordo com as informações, se você não ativou as atualizações automáticas, pode atualizar seus dispositivos manualmente acessando o menu Configurações > Geral > Atualização de software.

Com informações da ESET

