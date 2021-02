Previsões do Tarot para fevereiro de 2021

Instabilidade e mudanças repentinas são o tom do mês de fevereiro, que vem representado pela carta do Tarot Roda da Fortuna (o Arcano X). O girar da Roda produz altos e baixos, num movimento incessante que criam um turbilhão que engole todos. As previsões do Tarot para fevereiro indicam que decisões tomadas nesse período podem não se manter, mudando subitamente.

No Arcano X, três personagens estão dispostos na roda. Enquanto um cai, o outro levanta e o terceiro, que se encontra no topo, permanece firme, mostrando que aquele que se adapta, sem lutar contra o fluxo da vida, usando a sua direção, a instabilidade e a alternância a seu favor, é quem tem sucesso. Lutar contra o fluxo é remar contra a maré. Como disse o biólogo e antropólogo inglês Herbert Spencer, “sobrevive o mais adaptado”.

Previsões do Tarot para Social e Política em fevereiro

Há possibilidade de figuras importantes perderem sua posição e serem substituídas temporária ou permanentemente. Apoiadores podem mudar de lado, desfazendo alianças e formar novas. Diferenças, divergências e incongruências podem gerar confusão e agitação sem haver progresso, como se tudo se mobilizasse intensamente, voltando sempre para o mesmo lugar. É provável que haja caos social e que os desprivilegiados reivindiquem aquilo que lhes é negado. O Tarot mostra tendência de turbulência em fevereiro de 2021.

Situações inesperadas podem intensificar ainda mais esse desequilíbrio e exigir mudanças que necessitariam da força de esforços combinados, o que se torna impossível num ambiente polarizado. Enquanto uns setores melhoram, outros colapsam. A melhoria não é permanente, entretanto.

A falta de alinhamento entre políticos e governantes, nos eventos do mês de fevereiro, pode ter consequências graves imediatamente e em longo prazo. Eventos repentinos desagradáveis podem acontecer inesperadamente, agravando alguma crise já existente.

Quando um lado sobe e outro desce, podemos imaginar um cobertor curto, que cobre a cabeça e descobre o pé. Isso mostra buracos que geram buracos, tira-se de um lado para cobrir o outro. Saúde e Economia serão os campos mais afetados, conforme as previsões da carta do tarot para fevereiro.

Saúde e Pandemia em fevereiro

A posição da Roda da Fortuna em relação aos outros arcanos do ano indica que a crise na saúde está longe de acabar e que ainda podemos ter revezes. A dificuldade de coordenação, planejamento, aquisição de insumos e produção e aquisição de vacinas que afetam a imunização da população contra a Covid-19, continuará. Poderemos ter atrasos e problemas nessa questão, que só se resolverão com o tempo, encontrando estabilidade somente no segundo semestre.

Pode haver agravamento da pandemia nesse mês de fevereiro que se estenderá com mais intensidade para março, portanto faz-se necessário, mais do que nunca, que mantenhamos todas as medidas preventivas. A roda gira, provocando ondas. Seu movimento aumenta quanto mais de gira a manivela, ou seja, quanto mais ações desestabilizadoras, maior força do turbilhão.

Mudanças inadequadas podem gerar consequências dramáticas. Isso engloba tudo, comportamentos impróprios impedindo o controle da pandemia, novas cepas do vírus surgindo, etc. É preciso um esforço coletivo urgente para que o problema seja superado e danos maiores sejam evitados.

O amor em fevereiro

Para as pessoas que estão solteiras temos dois cenários:

O surgimento de muita gente para relações sem compromisso, relações rápidas, boas e ruins. A tendência é de que não durem muito. O aparecimento de alguém de forma totalmente inesperada e o início de uma relação que pode mudar a sua vida. Se essa relação vai durar ou não, dependerá de vários fatores que são particulares a vida de cada uma.

Quem está em uma relação pode sentir certa instabilidade em que haverá momento que se alternam em querer a relação e não a querer mais, de se ter satisfação e, de repente, não ter mais. Pequenas crises podem tanto fortalecer a relação como fragilizar a relação ainda mais.

Dinheiro e trabalho para A Roda da Fortuna

Ganhos e perdas. A Roda da Fortuna é o símbolo tanto da sorte, como do azar. Em tempos de instabilidade é preciso ter cautela e atenção em relação a gastos, pois a imprevisibilidade pede prudência e segurança. Se puder, deixe sempre uma reserva para possíveis imprevistos.

Quando quiser muito adquirir algo, não haja por impulso e espere para ver se o que quer é realmente útil e se quer mesmo, de verdade. Pode ser que o que adquira ou realize perca a importância pouco depois de ter investido. Em tempos de ganhos e perdas, guarde o que ganhar para ter quando tiver de gastar.

No trabalho, o período pode ser de mudanças tanto na organização e na estrutura do seu local de trabalho, empresa ou forma de trabalhar, como na saída de onde se está para outra oportunidade. Será preciso paciência e foco, pois a tendência geral é de haver momentos com imenso trabalho e outros bem tranquilos.

Espiritualidade em fevereiro

As energias coletivas encontram-se instáveis e turbulentas, e podem exigir de nós que nos cuidemos da melhor forma que pudermos.

Fortuna é a uma Deusa greco-romana da sorte e do azar, que não faz distinção entre as pessoas, dando ou retirando o que quer, de quem for. Para aproveitar o melhor dessa energia, ofereça um incenso, uma moeda e um trevo de quatro folhas para a deusa fortuna, pedindo que ela abençoe você com a sua sorte. Faça isso por três dias, oferecendo um novo incenso e uma nova moeda.

Não serão precisos três trevos. Um basta. Ele pode ser seco e preservado, como se vende em lojas de artigos de espiritualidade, ou vivo, cultivado em um vaso. Se optar pelo preservado, guarde-o na carteira ou na bolsa. O cultivado pode deixá-lo no jardim ou em qualquer parte da casa que tenha luz, cultivando-o da forma adequada.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

