Os signos que podem esconder suas emoções do parceiro

Alguns signos do zodíaco tendem a esconder suas emoções das pessoas, até mesmo dos próprios parceiros. Confira quais são:

Áries

O ariano pode esconder emoções para manter a personalidade de alguém duro e que está no controle. Expressar o que sente pode ser visto como uma vulnerabilidade por este signo, que nem sempre sabe lidar com bem com os sentimentos intensos que emergem de dentro.

Gêmeos

O geminiano quer manter as coisas extrovertidas e pode evitar assuntos mais sérios, por isso esquiva das emoções fortes e que nem sempre são fáceis de ser reveladas, por mais que seja importante compartilhá-las. Ele tende a esconder muito bem o que sente.

Virgem

O virginiano não abre facilmente suas emoções para as pessoas, inclusive para os seus parceiros. Ele é cuidadoso e pode expressar muita coisa, mas sem dúvidas guarda apenas para si diversos sentimentos importante. Ao ser tão cuidadoso, este signo acaba perdendo a espontaneidade e entrega mutua.

Libra

O libriano pode confiar e se abrir sobre muitas emoções, mas se estiver com qualquer tipo de dúvida irá preferir guardar para si. Infelizmente, isso faz com que ele evite lidar com assuntos que deveriam ser resolvidos antes de se tornarem problemas maiores.

Escorpião

O escorpiano sempre tenta reprimir algumas emoções e mantê-las em segredo. Ele é desconfiado e prefere construir uma barreira mesmo com as pessoas que ama, do que ficar totalmente exposto e ser magoado por isso.