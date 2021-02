Os signos que formam relacionamentos tóxicos quando deixam o lado ruim tomar conta

Alguns signos do zodíaco podem deixar as características negativas tomarem conta e atrapalhar seus relacionamentos, transformando as conexões em algo tóxico. Confira quais são:

Gêmeos e Aquário

Esta combinação pode ser muito aberta e comunicativa, atraindo-se de forma intensa e com grande preparo para ir atrás das realizações juntos. Mesmo assim, o desapego e a pouca preocupação com os sentimentos um do outro podem diminuir a consideração mútua, tornando o relacionamento tóxico e distante.

Sagitário e Câncer

Por mais que ambos sejam muito apaixonados e se dediquem ao momento no início dos relacionamentos, os conflitos de objetivos podem acabar criando uma relação onde um sempre deve se submeter a vontade do outro. Infelizmente, a conexão se torna muito tóxica, baseada em manipulações, chantagens emocionais e se autodestruindo dos dois lados.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio e Escorpião

Esta combinação pode ser muito positiva no início, pois forma um casal com coragem para ir atrás dos objetivos juntos. No entanto, a vontade de dominar de ambos pode acabar extrapolando os limites e tornando o relacionamento muito tóxico. Pouco diálogo e muita desavença entrega ainda mais rivalidade e problemas para esses signos vingativos.

Peixes e Virgem

Este casal pode encantar um ao outro com sua inteligência e remar o mesmo barco para formar uma relação com bases sólidas. No entanto, eles podem tornar as coisas muito tóxicas quando não falam sobre os problemas e guardam rancores eternos, que sempre voltam a trazer tensões e podem acabar criando antipatias difíceis de superar.