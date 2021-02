Pode dar follow! Os perfis oficiais dos membros da família real no Instagram

A Brand Finance, uma consultora financeira com sede em Londres, avaliou que a monarquia britânica, representada pela família real, vale 67,5 bilhões de libras esterlinas. É classificada uma das marcas mais valiosas do Reino Unido. Um branding que precisa recarregar-se constantemente no público para que a marca continue viva na memória das pessoas.

Já faz algum tempo que a família real vem usando as redes sociais para se aproximar dos seus súditos e popularizar ainda mais a marca a nível global. Afinal, não é preciso ser britânico para se interessar pela família real mais famosa do mundo.

Para quem gosta de acompanhar a informação em primeira mão e da fonte oficial, listamos os perfis oficiais da família real no Instagram para você acompanhar.

Leia mais:

@kensintonroyal – 12,3 milhões de seguidores

William, Kate e seus adoráveis filhos concentram a maior quantidade de seguidores. Neste perfil eles publicam conteúdo por meio de slides de fotos, IGTV e vídeos na timeline falando sobre seu dia a dia, seus compromissos reais e fotos extra-oficiais das crianças feitas por William ou Kate. Uma família adorável!

@sussexroyal – 10,3 milhões de seguidores

O perfil oficial do Duque e da Duquesa de Sussex, os queridinhos Harry e Meghan. Eles ultrapassam o perfil da Rainha Elizabeth II em número de seguidores e, embora não seja mais atualizado desde que o casal decidiu viver longe da família real, todas as fotos continuam lá. Vale a pena ver.

@theroyalfamily – 8,6 milhões de seguidores

Traz o dia a dia a Rainha Elizabeth II e de demais membros da família real. Vídeos e fotos antigas compõem a miscelânea de posts. As mensagens da Rainha, transmitidas em cadeia nacional, também são postadas por lá.

@clarencehouse – 1,3 milhões de seguidores

É o perfil oficial do Príncipe Charles, Príncipe de Gales, e de Camilla, Duquesa de Cornwall. Eles mostram seus principais compromissos oficiais e há uma sessão denominada “The Reading Room” que reúne vídeos com indicações de livros sob a curadoria da duquesa.