iPhone da Apple: atualize iOS e iPadOS para a versão 14.4 imediatamente

A Apple lançou na semana passada uma atualização de segurança para corrigir três vulnerabilidades 0-day. Como detalhado pela Kaspersky, são elas: CVE-2021-1780, CVE-2021-1781, e CVE-2021-1782.

Como a empresa acredita que os cibercriminosos já estão explorando essas falhas, a empresa aconselha todos os usuários de iOS e iPadOS a atualizarem seus sistemas operacionais.

De acordo com as informações disponíveis, cibercriminosos podem já estar usando as falhas.

"Eles podem usar as três vulnerabilidades como uma cadeia de exploração, mas com a investigação em andamento e para a proteção dos usuários, a Apple planeja adiar o lançamento de mais detalhes", completou.

Com informações da Kaspersky

