Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em fevereiro de 2021

Janeiro chegou ao fim e já estamos preparados para encarar fevereiro! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no segundo mês de 2021:

Áries

Em fevereiro, a força para lidar com negócios e novos empregos chega. Você deve ter cuidado com as questões de saúde para você e sua família. Preste atenção especial às dores de cabeça e não fique tomando medicamentos sem prescrição médica.

O amor não deve ser conquistado por coisas materiais e os presentes não são a coisa mais importante; reflita sobre isso. Os signos mais compatíveis com Áries no amor são Aquário, Virgem e Capricórnio.

Serão dias determinantes para seu crescimento pessoal e profissional. Você faz pagamentos. Seus números da sorte para este mês são 07 e 19. O vermelho ajuda que sua energia positiva se multiplique.

Este mês você pode fazer uma viagem a trabalho ou por lazer. Os dias mais de sorte ou positivos serão as terças-feiras e seu metal protetor é o ouro.

Touro

Fevereiro será um mês de amor e estabilidade para os taurinos com seus parceiros. Para os solteiros, chegará um novo amor de Virgem, Escorpião ou Aquário que será muito compatível.

Seja mais seletivo com seus amigos e tente se cercar de pessoas que o ajudam a crescer ; reflita sobre quem está com você apenas por interesse. Este será um mês repleto de agradáveis ​​surpresas no que se refere ao seu trabalho, especialmente para novos empregos.

Você recebe um convite para fazer uma viagem com seus amigos. Tenha muito cuidado com perdas e roubos. Mantenha pensamentos puramente positivos e deixe de lado tudo que pode te machucar para atrair o melhor.

Seu dia de sorte do mês é sexta-feira. Seus números da sorte 09 e 77. Seu metal de proteção é o cobre. Use mais o vermelho escuro ou escarlate para atrair boas energias.

Gêmeos

Este mês será uma mudança total para o seu signo, então tente se reinventar em tudo que puder para ser alguém melhor.

Você receberá um dinheiro que não esperava e deve guardar para qualquer imprevisto. Não seja mais conquistador e tente ter algo mais estável para viver mais em harmonia.

Você está procurando por um amor do passado ou alguém vai decidir voltar de alguma forma para a sua vida. Pense sobre todos os prós e contras . Seus números da sorte serão 05 e 66.

No trabalho, você pode ter problemas com uma mulher, mas tente não dar muita importância a isso. Seu dia de sorte é a quarta-feira. Sua cor é o amarelo. Seu metal de proteção é a prata.

Não negligencie a sua saúde e seu ponto fraco serão as suas costas durante fevereiro; por isso faça alongamentos e evite se lesionar.

Câncer

Neste segundo mês de 2021 seus números mágicos serão 03 e 27. Serão dias de muito crescimento pessoal e de novas propostas no trabalho ou projetos.

Relacionamentos podem dar um passo importante e amadurecer. Os solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Touro ou Peixes. Você terá muita energia positiva para sua vida.

Viagens podem surgir. Seu dia de sorte é segunda-feira. Seu ponto fraco é o fígado e os rins, por isso seja mais atento com a sua saúde. Sua cor é o azul. Seu metal é a prata.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Fase de novas aventuras em sua vida. Você decide mudar completamente o seu jeito de ser e uma atitude mais positiva pode surgir, trazendo mais oportunidades de crescimento, especialmente no trabalho.

Você é muito inteligente para os negócios e isso será potencializado com a persistência; portanto, não desiste ou desanime. Tenha mais cuidado com o seu dinheiro e não gaste com coisas que não são necessárias.

Neste mês você terá contato com amores do passado, então tente fechar círculos e começar a conhecer pessoas mais parecidas com você. Sua compatibilidade aumenta com os signos de Sagitário, Áries e Capricórnio.

Não seja tão intenso e aprenda a deixar os vícios de comportamento que não lhe fazem bem. Seu dia de sorte é o domingo. Sua cor é o laranja e amarelo. Seu metal da sorte é o ouro.

Virgem

Fevereiro deve ser um mês de muita paz para o seu signo, portanto, evite processos judiciais com familiares e amigos a todo custo. As energias positivas estarão do seu lado para tudo relacionado a novas oportunidades de trabalho, então este mês eles vão lhe oferecer um negócio que você não pode recusar. Em questões de amor, não seja teimoso e deixe ir as pessoas que não são para você. Controle mais seus vícios, procure se cercar de pessoas que o ajudem a se afastar de coisas que fazem mal à sua vida.

as energias estarão a seu favor para fazer quaisquer mudanças positivas. Seu ponto fraco serão os nervos e as dores de cabeça. Seu dia mágico na quarta-feira. Seus metais, ferro e cobre. Suas cores são cinza e preto, então não hesite em usar mais em suas roupas.

Libra

Um mês de renovação. É hora de crescer mais no trabalho e na vida pessoal. Mudanças muito positivas estão chegando para o seu signo, apenas tente não contar para que algumas pessoas não atrapalhem com a inveja.

Neste mês de fevereiro, você terá sorte com os números 04 e 16. Um familiar pedirá um conselho importante e você deve tentar ajudar sem julgar a situação desta pessoa.

Você terá boa energia a seu lado para qualquer mudança de emprego ou para iniciar seu próprio negócio. Pague as dívidas e seja mais responsável financeiramente.

Seu de sorte será a sexta-feira e melhor cor é o verde. Seu metal da sorte é o ouro e a prata. Seu ponto fraco é o intestino, por isso cuide da alimentação e evite o estresse.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Mês para ter foco e persistência, definindo ainda mais seus planos para o futuro. Você pode deixar um amor tóxico para trás e seguir em frente da melhor forma. Ser decidido e forte o ajudará a lidar com o que precisa ser superado.

Cuidado com as questões financeiras para não atrasar as despesas ou entrar em dívidas. Um aumento de salário ou oportunidade pode chegar, mas é preciso manter os olhos abertos e focar em tudo que está nas entrelinhas.

Procure controlar mais seu temperamento para não ter problemas com a família ou pessoas queridas. Solteiros terão muita compatibilidade com Câncer e Virgem.

Seu melhor dia será terça-feira. Sua cor da sorte é o verde e o vermelho. Seu metal de proteção é a prata o e cobre.

A sorte e sucesso ficam do seu lado para que você possa conseguir o que você tanto deseja. Cuide mais da sua saúde em geral.

Sagitário

Este mês você terá toda a energia para recomeçar e crescer profissionalmente, apenas procure ser constante e não perder o foco. Seja muito discreto com seus sucessos profissionais para não gerar inveja ou energia negativa.

Solteiros terão muita compatibilidade com Áries e Gêmeos. Um novo projeto de trabalho pode surgir e tudo sairá bem. Tente economizar para o futuro.

Você é o melhor conquistador, mas deve evitar se complicar com triângulos amorosos; o relacionamento com duas pessoas ao mesmo tempo pode trazer muitos problemas.

Seus números da sorte são 12 e 33. Sua cor é o amarelo e o roxo. Seu metal de proteção é o ouro. Seus pontos fracos na saúde são as costas e ossos, então tente tomar cuidado com quedas.

Capricórnio

A sorte nos negócios ou novos projetos de trabalho pode aumentar e atrair pessoas muito importantes. Conecte-se com a sua essência e medite mais para poder enxergar os melhores caminhos.

Você recebe o convite para fazer uma viagem este mês. Tente não gastar em compras desnecessárias e comece a economizar. Cuidado com as fofocas ou más energias que o cercarão; não fale sobre seus planos para que ninguém jogue o famoso “olho gordo”.

Um divórcio pode acontecer na vida de alguém que você se importa e seu apoio será fundamental. Sua cor da sorte é o laranja e o preto. Seu metal de proteção e a prata. Seus números são 13 e 29 e seu melhor dia é quinta-feira.

Não hesite em revelar seus sentimentos, contando para esta pessoa especial como você se sente em relação a ela. É hora de encontrar o amor.

Aquário

Melhores oportunidades de trabalho e oportunidades de negócios produtivos virão este mês. Os solteiros encontrarão o amor em alguém do signo de Áries ou Libra. Uma viagem pode surgir.

Um ex pode procurá-lo, mas as intenções não serão boas. Chegou a hora fechar esses ciclos prejudiciais. Seus números da sorte são 05 e 67. Seu ponto fraco são a coluna e os nervos, então tente relaxar e estar mais focado na sua saúde.

Seu metal de proteção é a prata. Suas cores são amarelo e azul marinho. Os dias com melhor energia neste mês serão as terças-feiras. Você vai receber um presente que não esperava e que o deixará muito feliz

Peixes

Momento de humor e boa energia. Com pensamentos positivos você atrai abundancia em todos os sentidos. Seus números da sorte serão 08, 99 e 31.

Você ficará um tanto confuso em questões amorosas, então peça conselhos a pessoas mais velhas, seus pais ou ao seu melhor amigo para que possa tomar a melhor decisão.

Você se sairá muito bem em tudo relacionado a assinaturas, apenas cuide bem das suas finanças. Suas cores serão azul claro e verde. Seus pontos fracos, são os nervos e pele, então tente cuidar de si mesmo e evitar o estresse. Seu melhor dia é sábado. Seus metais da proteção são cobre e ouro.