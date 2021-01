Os signos que sempre exigem bastante nos relacionamentos amorosos

Alguns signos do zodíaco são exigentes e tendem a se comportar desta forma também nos relacionamentos amorosos. Confira quais são:

Áries

O ariano pode exigir muita atenção e cuidado diferente do que as pessoas pensam. Além de buscar muitas formas de se sentir valorizado, ele também é exigente com a forma que o parceiro leva a vida e gosta de ser surpreendido positivamente por pessoas valiosas.

Câncer

Os cancerianos sempre são exigentes e acreditam que as pessoas podem alcançar suas expectativas se ouvi-los. Eles cobram atenção e reafirmam sua segurança quando podem contribuir para o controle das situações.

Leão

O leonino não acredita ou é convencido por qualquer gesto. Por isso, eles esperam demonstrações significativas de amor e confiança. Eles também tendem a cobrar a atenção dos outros para que suas vontades sejam sempre consideradas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano é detalhista e exigente em tudo, inclusive nos relacionamentos. Ele sabe o que considera certo e tudo aquilo que pode ser valorizado, por isso espera gestos importantes que o deixem mais seguros e completos.

Escorpião

O escorpiano pode ser bastante ciumento e cobra muitas coisas no relacionamento. Suas emoções são intensas e ele precisa receber bastante em troca para entregar a confiança necessária e que pode fazer a diferença no relacionamento.