TikTok deixará contas de usuários adolescentes em modo privado

A partir deste mês, todas as contas de usuários de 13 a 15 anos do TikTok serão mantidas em modo privado, o que representa 11% das contas cadastradas na rede social. De acordo com um levantamento feito pela We Are Social em parceria com a Hootsuite, em outubro de 2020, o TikTok tem 689 milhões de perfis cadastrados, 47% dos usuários são do sexo feminino e 58% do sexo masculino.

A medida pegou os usuários de surpresa e a plataforma, em comunicado oficial, informou que a medida visa limitar quem pode ver e comentar os vídeos de adolescentes. Agora, somente os seguidores poderão ver o conteúdo dessas contas que também não serão mostradas como sugestão para outras pessoas.

Outra restrição anunciada pela rede social foi para as contas de menores de 16 anos. Por padrão, esses perfis só podem receber comentários de amigos ou de ninguém, ou seja, a opção que permitia os comentários de qualquer pessoa foi removida.