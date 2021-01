Sobremesa de verão: receita de cookies com sorvete da Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga apresentou no Programa Mais Você desta sexta-feira uma refrescante sobremesa de verão que tem apenas quatro ingredientes.

É um cookie com sorvete muito fácil e rápido de fazer que vai fazer a felicidade das crianças.

Ingredientes da receita:

12 cookies com gotas de chocolate

6 bolas de sorvete

½ xícara de açúcar peneirado

2 claras de ovo

Como fazer:

Unte uma forma com uma leve camada de manteiga.

Fala sanduíches com a bola de sorvete, colocando-o entre dois cookies. Pode misturar sabores, de acordo coma preferência de cada um.

Leve a bandeja ao freezer por 1 h.

Merengue

Junte as duas claras e o açúcar na batedeira até ficar em neve. Acrescente uma pequena pitada de sal para ficar mais consistente

Retire a bandeja do freezer e cubra os cookies com merengue, tomando o cuidado de cobri-lo no topo e também dos lados.

Leve a bandeja ao forno pré-aquecido a 200 graus por 3 a 4 minutos, apenas para dourar o merengue, retire e pode servir.