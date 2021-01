Free Fire: inscrições para a Série C da LBFF começam nesta sexta-feira (29)

Estão abertas as inscrições para a Série C da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), divisão de acesso do campeonato oficial do battle royale. Conforme revelado pela Garena, a disputa começa no dia 27 de fevereiro e garante 12 vagas para a Série B da LBFF 5.

Os jogadores têm até 15 de fevereiro para se inscreverem pelo site oficial da competição, dentro da Player 1.

“Para participar, é necessário ter a partir de 14 anos (completados até o início da competição, no dia 27 de fevereiro) e estar no nível mínimo de 25 no Free Fire”, detalhou.

A Série C da LBFF possui quatro torneios oficiais classificatórios, além de uma fase de playoffs, disputada entre os meses de fevereiro e março. Depois dos quatro torneios, os 48 melhores times avançam para os playoffs. Na decisão, as 12 melhores equipes garantem vaga na próxima categoria, a Série B da LBFF.

Estreia da LBFF 4

Ainda de acordo com as informações, divulgadas pela Garena, a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 4 estreou no último final de semana (23 e 24), sendo exibida pela primeira vez na TV aberta pela Loading.

Com recorde de audiência, o evento teve pico de mais de 751 mil espectadores acompanhando o início da competição oficial do battle royale.

O número leva em conta dados somados do YouTube, TV Aberta, payTV e BOOYAH!, plataforma streaming da Garena.

