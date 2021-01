Gmail: Como saber que seu email foi lido pelo destinatário

É possível que fiquemos curiosos para saber se determinado destinatário leu nosso e-mail, principalmente se a mensagem enviada tem um certo grau de urgência. Uma extensão gratuita do Chrome promete ser a resolução dos problemas para os usuários mais ansiosos. MailTrack pode ser instalado e você pode saber também quais são as mensagens que recebe na sua Caixa de Entrada que também são rastreadas.

Acesse as extensões do Chrome e busque por MailTrack. Clique em Instalar Extensão. Após a extensão ter sido instalada, será necessário fazer o login com a sua conta do Gmail através da opção “Sign in with Google” e autorizar a ferramenta no seu email. Autorizando a ferramenta você permite que ela tenha acesso ao seu email e lista de contatos.

Para fazer um primeiro teste, escreva uma mensagem para um outro email ao qual tenha acesso. Depois, basta abrir a mensagem. No mesmo instante, você verá um ícone de verificação de leitura do email na caixa de saída da mensagem enviada inicialmente.