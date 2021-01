Game The King of Fighters XV anuncia o retorno de Benimaru Nikado

A SKN Corporation revelou um empolgante trailer do novo personagem Benimaru Nikaido, lutador que está de volta em The King of Fighters XV (KOF XV).

Como revelado por meio de comunicado, ao lado do mestre do ilusionismo Shun’Ei e do dorminhoco-porém-mortal Meitenkun, os três formam o dinâmico Team Hero.

Mais times e trailers de personagens serão revelados até o lançamento do jogo, que acontece ainda este ano.

“Team Hero chega com tudo e traz o protagonista Shun’ei, o dorminhoco Meitenkun e o modelo Benimaru”, completou. Confira:

Com informações da SKN Corporation

