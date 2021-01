Dicas para escolher o shampoo ideal

Certamente você já pensou na frente da prateleira do supermercado ou da farmácia: “mas meu cabelo precisa de tudo isso!”. De “brilho intenso”, “ganho de massa capilar”, “proteção da cor”, “hidratação”, "anti resíduos", “cachos perfeitos", dentre outros objetivos, os shampoos e demais produtos para o cabelo parecem que adivinham a necessidade dos nossos fios mas, infelizmente, não podemos ter todos esses efeitos em um só produto.

Dez em cada dez mulheres já ficaram na dúvida sobre qual shampoo escolher na hora de comprar. “Além de detergente e água, o xampu pode ser composto por fragrância, agentes condicionantes, modificadores, impulsionadores de espuma e conservantes”, explica o cabeleireiro Diego Queiroz, em entrevista ao Estadão.”

Como a limpeza é o passo número um de qualquer rotina de cuidados capilares, montamos uma lista com dicas para você não errar na escolha.

O shampoo é um produto que promove limpeza, eliminando as gorduras e retirando os resíduos de produtos que você usa ao longo do dia, além de retirar a sujeira que se acumula no couro cabeludo e no fio.

O melhor shampoo é aquele que realiza uma limpeza eficiente sem ressecar os fios. Por conta disso é essencial que você também se preocupe com a hidratação, seja através de outros produtos capilares ou através da qualidade da sua alimentação e consumo de água.

As necessidades do seu cabelo mudam com o tempo e você precisa aprender a observar isso, seja tocando e analisando com cuidado as madeixas. O primeiro passo é identificar o seu tipo de cabelo. Confira!

Cabelos oleosos

Naturalmente, esses fios tendem a ser mais pesados e precisam de lavagem mais frequente que os demais. Se o excesso de óleo na raiz é o problema, opte por shampoos transparentes, eles têm uma formulação mais leve do que os brancos e limpam sem pesar. Uma dica adicional: na hora de lavar o cabelo, não esfregue o couro cabeludo com força. O uso da força pode acabar estimulando ainda mais a produção de sebo.

Cabelos finos

Os finos e lisos tendem a ser mais oleosos, portanto obedecem à mesma regra dos cabelos oleosos: shampoos transparentes e leves. Mas, com um detalhe: escolha um produto sem sulfato. O condicionador deve ser aplicado somente nas pontas e shampoos com queratina na formulação ajudam a alinhar os fios e dar corpo ao cabelo.

Já nos cabelos finos e cacheados, a oleosidade natural não consegue “escorregar” pelo cabelo, então é importante investir em produtos com formulação nutritiva, à base de óleos naturais (coco, por exemplo). Lembre-se que produtos que não usam sulfato ou sal agridem menos o cabelo.

Cabelos ressecados

Esses fios têm aparência opaca, são fáceis de quebrar e cheios de frizz. Acontece com quem usa bastante o secador e a chapinha. Esse tipo de cabelo precisa de um shampoo rico em nutrientes e com queratina, que é a proteína presente na fibra capilar que dá elasticidade e força aos fios. Se eles estão quebrando com facilidade é porque falta queratina.

Cabelos mistos

Para um couro cabeludo oleoso e pontas ressecadas, o ideal é um shampoo detox. Esse produto age de duas formas: limpa profundamente o couro cabeludo e hidrata as pontas. Mas, atenção na hora de usar, já que esse tipo de produto é recomendado apenas para um uso a cada 15 ou 30 dias. No intervalo, aposte em formulações hidratantes suaves.