Borra de café e casca de ovo: use o que você tem em casa para adubar plantas

Para que as plantas cresçam e se desenvolvam de maneira adequada não basta água e luz. Plantas precisam de cuidados de nutrição para que possam estar sempre saudáveis e bonitas para enfeitar a sua casa. Na sua cozinha existem sobras de alimentos que iriam para o lixo e que podem servir de nutrição para suas verdinhas. Confira!

Foto de cottonbro no Pexels Copiar

Borra de café

Misture 3 colheres de borra de café em um litro de água. Deixe a mistura descansar por uma semana. Depois, coloque a solução em um borrifador e aplique sobre as folhas e na terra. A borra de café atua como um repelente natural, além de ser um bom fertilizante, rico em carbono e nitrogênio. Nunca coloque a borra de café pura sobre a terra.

Cascas de alimentos vegetais

Cozinhou legumes para o almoço? Use as cascas de chuchu, abóbora, batata, cenoura e demais legumes para um adubo natural. Esses elementos são ricos em vitamina E e ajudam no desenvolvimento das plantas. Corte em pedaços pequenos e misture ao substrato.

Leite

Dilua 100ml em 1L de água e aplique nas folhas e no substrato. O leite é rico e aminoácidos que funcionam como fungicidas, deixando as plantas mais resistentes e evitando que elas desenvolvam doenças. Aplicando essa mistura ao substrato, você ajuda a deixar as folhas mais verdes e viçosas. A razão é o cálcio presente no leite. Lembre-se de descartar essa mistura a cada uso.

Casca de ovo

Coloque as cascas secando ao sol e, depois de secas, triture-as no liquidificador até ficar com uma consistência de farinha. Aplique sobre a terra. Essa farinha será absorvida aos poucos.