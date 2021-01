Assim funcionará o novo recurso de privacidade lançado pelo app WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp contará com um novo recurso de privacidade para os usuários. O anúncio foi feito pela plataforma nesta quarta-feira (27).

O app começou a lançar um novo recurso de segurança para WhatsApp Web e Desktop, de acordo com informações divulgadas no Twitter.

O WhatsApp contará com desbloqueio facial e digital ao conectar dispositivos, trazendo mais proteção.

No comunicado, a empresa também afirmou que o “WhatsApp não vê seus dados de rosto ou impressão digital”. Mais uma vez, resultando a privacidade dos usuários.

Ainda de acordo com o app, o lançamento ocorre de forma gradativa para os usuários. Confira postagem:

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

Chats for your 👀 onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA

— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021