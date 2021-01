Ultimate Gray e Illuminating: Looks para te inspirar com as cores do ano

Todos os anos, a Pantone escolhe duas ou mais cores que serão tendência na moda, na decoração, na arquitetura e em outras manifestações da criatividade humana. Para o ano de 2021, a empresa referência em busca de tendências (cool hunter) quis demonstrar uma mensagem de felicidade, apoiada pela força e composição de suas cores.

Illuminating um amarelo iluminado e, de acordo com o comunicado oficial da marca, é “alegre cintilando com vivacidade, um tom amarelo caloroso imbuído de energia solar”. Já Ultimate Gray é um cinza que relembra as cores rochosas ou, também de acordo com a própria Pantone, “é emblemático de elementos sólidos e confiáveis ​​que são eternos e oferecem uma base firme”.

Leia mais:

“A união do resiliente Ultimate Gray com o amarelo vibrante do Illuminating expressa uma mensagem de positividade apoiada pela força e moral. Prático e sólido como uma rocha, ao mesmo tempo caloroso e otimista, esta é uma união de cores que nos passa resiliência e esperança”, disse Leatrice Eiseman, Diretora Executiva do Pantone Color Institute.

Para se inspirar nessa mensagem, preparamos indicações de looks para todas as estações do ano. Confira!