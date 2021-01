PlayStation Plus: confira os jogos gratuitos do mês de fevereiro de 2021

Foram revelados, pela Sony, nesta quarta-feira (27) os jogos de fevereiro para membros PlayStation Plus (PS Plus). São os títulos: Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition e Concrete Genie

“Deslumbre multidões com o caos criativo em corridas, colisões e pancadas no combate veicular do Destruction AllStars”, detalhou.

“Demonstre seu lado artístico com retratos mágicos no Concrete Genie e coloque sua criatividade para trabalhar em habilidades sobrenaturais para salvar sua pele no Control”.

O game desenvolvido pela Lucid Games também é o foco de um novo State of Play que apresenta o jogo em toda sua glória.

Mês de janeiro

Ainda acordo com as informações, o jogador tem até 1º de fevereiro, segunda-feira, para adicionar o trio de jogos de janeiro de PlayStation Plus – Maneater (apenas PS5), Shadow of the Tomb Raider e Greedfall – na biblioteca de jogos.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: