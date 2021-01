Os signos que podem encontrar a força no amor

Alguns signos do zodíaco podem até não parecerem os mais sentimentais do zodíaco, mas se transformam e são capazes de muita coisa quando amam. Confira quais são:

Touro

O taurino tende a amar com muita determinação e certeza, o que faz com que ele se movimente de forma muito decidida pelos caminhos que seu sentimento deve percorrer, por mais complexos que eles sejam. Eles realmente não desistem do que acreditam e desejam.

Leão

O leonino é um apaixonado nato, mas ele pode encontrar no amor verdadeiro muito mais força para lutar e proteger tudo o que é importante, por mais tensas que as coisas fiquem. Ele não teme enfrentar muita coisa de frente quando seu coração realmente encontrou uma razão.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode amar de forma muito intensa e fará todos os esforços para viver seu sentimento. Ele acredita muito na sua capacidade de se esforçar para fazer as coisas darem certo e tende a ganhar muita energia suas emoções o movem por uma causa maior.

Aquário

Quando o aquariano descobre o que realmente ama, é capaz de mudar o rumo de qualquer coisa para alcançar o que for preciso e viver o sentimento. Ele nem sempre faz as coisas do jeito tradicional, mas pode lutar enquanto é guiado pelo coração e a pessoa amada saberá disso.