Com esta dica você terá um empanado perfeito e sequinho para carnes, peixes e frangos

Você é do tipo que ama comer carne, peixe ou frango empanados?

Se a sua resposta à pergunta feita anteriormente é sim, acompanhados de um bom molho eles ficam uma delícia, né?

Mas como garantir um empanado perfeito, que deixe a sua receita sequinha, sem vazar óleo?

Leia também:

Esta é uma dúvida que muitos têm e que pode facilmente ser respondida em um vídeo curtinho com algumas dicas do canal do YouTube Gourmet a dois.

Quer ver como funciona na prática? Assista abaixo (Continua depois do vídeo).

Você precisa conferir também: