Chás gelados que refrescam e ajudam a repor as energias

Nem só de água vive o homem! Nosso corpo pede hidratação constante e é principalmente no verão que sentimos ainda mais essa necessidade. Mas, hidratação não precisa ter a ver somente com água.

Chás e sucos podem ajudar na reposição de líquidos perdidos através do metabolismo do nosso corpo. “No mundo existem cerca de 3.000 variedades disponíveis, algumas puramente medicinais, outras deliciosamente agradáveis ao paladar", explica a nutricionista Estela Reginatto, em entrevista ao Folha Vitória.

Além de serem compostos riquíssimos em nutrientes, os chás trazem inúmeros benefícios ao bem-estar e à saúde: auxiliam na qualidade do sono, melhoram o processo digestivo, têm ação calmante, ação cicatrizante, ação diurética, auxiliam na perda de peso, entre outros.

Cada vez mais comuns, os chás gelados têm conquistado adeptos principalmente durante as estações mais quentes do ano. Além de refrescantes e hidratantes, eles contém as mesmas ou mais propriedades do que suas versões quentes. Mas, a preparação faz toda a diferença. Por isso, atenção!

A primeira dica é sobre a preparação de chás gelados, que deve obedecer a seguinte ordem: ferva a água, transfira para um recipiente, depois coloque as ervas ou frutas, abafe com uma tampa por cerca de 5 minutos (cada chá tem o seu tempo ideal de abafamento, busque informação), deixe esfriar e só depois coloque na geladeira. O ideal é preparar uma jarra e beber ao longo do dia, assim você mantém as propriedades nutricionais.

Conheça as receitas de três chás que podem ser servidos gelados que hidratam, refrescam e ajudam a repor as suas energias durante o dia.

Chá de camomila com morango e laranja

A camomila por si só já é um calmante natural e unida ao morango e à laranja formam uma poderosa mescla antioxidante, já que essas duas frutas são ricas em Vitamina C e ajudam no aumento da imunidade. Prepare o chá de camomila como de costume, adicione a laranja em rodelas e o morango picado, leve à geladeira e sirva após 30 minutos.

Chá verde com gengibre e maracujá

Perfeito para quem sofre com cólicas menstruais e inchaço. O gengibre ajuda a amenizar os efeitos da menstruação no corpo da mulher e o chá verde é um excelente aliado para emagrecimento e aceleração do metabolismo. Leve ao fogo a polpa do maracujá, deixe ferver e abafe. Depois, acrescente o chá verde com gengibre. Coe e coloque na geladeira.

Chá de erva doce com hortelã

A erva doce auxilia na digestão e na redução do colesterol e a hortelã potencializa esse efeito ajudando a relaxar os músculos do intestino e no tratamento do inchaço e gases.