Os signos que se atraem pelas causas perdidas no amor

Alguns signos do zodíaco podem não escolher os melhores parceiros para ter um relacionamento e acabam se atraindo justo por aquelas pessoas ou dinâmicas que já são “causas perdidas no amor”. Confira quais são:

Touro

O taurino tende a ser obstinado e lutar com unhas e dentes por aquilo que deseja. Por isso, pode considerar capaz de salvar pessoas e relacionamentos, mesmo quando as coisas se tornam destrutivas e já não o fazem feliz. Este signo pode ser tão teimoso, que acaba esquecendo que as pessoas também devem se esforçar por ele.

Gêmeos

O geminiano parece desapegado e independente, mas no fundo ele se responsabiliza pelo outro quando ama. Este signo pode acreditar que é capaz de mudar alguém e construir um futuro feliz ao lado desta pessoa – por mais que existam bandeiras vermelhas indicando o contrário. Ele se apega a algumas certezas e comodidades quando não sabe muito bem para onde ir.

Capricórnio

O capricorniano se concentra de forma muito perseverante em tudo o que ama, se responsabilizando e acreditando que é capaz de construir uma linda história quando seus esforços surtirem efeito – por mais que a outra parte não contribua. Este signo esquece que a reciprocidade é importante e pode passar a relativizar o sofrimento enquanto espera o que o fará feliz.

Peixes

O pisciano acredita no amor e pode fantasiar bastante sobre ele, não desistindo de tornar alguns sonhos realidade mesmo quando tudo se torna destrutivo. Além disso, este signo tende a romantizar as dificuldades e dá muitas segundas chances – mesmo para quem não merece. Os sentimentos profundos fazem com que ele se apegue muito.