Assim você pode purificar o ar da casa usando decoração

Purificar o ar da sua casa vai permitir ter um espaço limpo, agradável e confortável. Além de te ajudar a melhorar a saúde geral.

Com o verão seco, o ar fica mais concentrado e pode ficar mais espesso à medida que se mistura com as partículas de poeira que estão flutuando no ar.

É assim que você pode purificar o ar

Deve-se ter sempre em mente a importância de purificar o ar da casa, para sua saúde e conforto. Apresentamos cinco algumas maneiras simples de purificar o ar da casa com truques simples e incluindo alguns aspectos de decoração:

Abra as janelas

A primeira e maneira mais simples de purificar o ar dentro de casa é abrir as janelas e deixar a brisa fresca se misturar com todos os ambientes internos.

Mas não é o único, existem muitas outras formas e aparelhos que podem ajudar a melhorar muito a qualidade do ar em suas casas, alguns são bastante baratos e acessíveis.

.

As plantas

As plantas de interior são uma peça de decoração por excelência e dentro de qualquer espaço da casa dão um toque de naturalidade, elegância e estilo.

Mas seu uso pode ir muito além de uma simples peça de decoração. Graças às plantas, você pode ter um ar mais limpo em sua casa.

E é que as plantas não só proporcionam conforto e são fonte de saúde, mas também servem como grandes 'pulmões' em qualquer espaço onde sejam colocadas.

.

Extratores de ar

Para um ambiente doméstico saudável, o nível de umidade deve estar entre 40% e 60%. Uma solução eficaz para melhorar o ar é o exaustor. Esses dispositivos podem neutralizar a incapacidade de ventilar quando não há janela externa.

+ dica de deco

Um prato de sal marinho

Um bom prato com um pouco de sal marinho pode tornar-se uma peça original de decoração na sala de estar, na sala de jantar ou na cozinha, mas também pode ter uma utilização mais importante.

E é que o sal marinho é um grande aliado em espaços para captar a umidade e purificar o ar em um espaço fechado. Lembre-se que o sal marinho, com seu poder “esfoliante” e absorvente, pode lavar a sujeira e os maus cheiros.

Móveis naturais

Existe um grande número de materiais de construção e móveis cujas tintas, vernizes, colas ou tratamentos de conservação contêm compostos orgânicos e químicos que emitem vapores que poluem o ar dos espaços.

Existem móveis tratados ou que contêm formaldeído, substância que representa um risco para a saúde a longo prazo.

.

O melhor é comprar peças fabricadas e com materiais com baixo teor de VOCs (compostos orgânicos voláteis), que não emitem odores tóxicos e permitem fácil limpeza.

