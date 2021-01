PUBG lança atualização 10.2 com telões dentro do jogo para assistir ao PGI.S Caixa de entrada

O game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) lançou nesta semana a atualização 10.2 para as versões de PC e console.

Dentre as novidades estão um novo sistema de reputação, o retorno do Desafio do Bolão e um novo recurso para assistir ao PGI.S enquanto joga uma partida, de acordo com informações do jogo.

“O início da Temporada 10 trouxe um novo mapa exclusivo chamado Haven, o mais denso campo de batalha do jogo até o momento”, detalhou-

A atualização visa também dar suporte ao próximo evento competitivo, o PUBG Global Invitational.S (PGI.S), introduzindo um sistema de reputação, um novo veículo e atualizações no modo ranqueado.

Com informações do game PUBG

