Plantas que auxiliam a renovar a energia da sua casa

Após 2020, muita gente começou o ano novo com o sentimento de esperança e aguardando dias melhores. Em tempos de renovação e home office, as plantas que purificam e que são grandes aliadas na reparação das energias ganham admiradores.

De acordo com o Feng Shui, o ambiente no qual vivemos afeta nossa saúde física e mental. Muitos estudos deram origem à linha de pesquisa chamada neuroarquitetura, que estuda as respostas neurológicas do nosso cérebro ao ambiente que habitamos. O Feng Shui dá muita importância para a presença de plantas, resultando na criação de um ambiente de harmonia e bem-estar. Algumas espécies têm, inclusive, a capacidade de atrair boas energias e aumentar a nossa criatividade e a produção de serotonina e oxitocina (os hormônios da felicidade).

Unsplash

Pensando nisso, preparamos uma lista com as plantas que prometem salvar a sua energia em um 2021 ainda incerto.

Leia também:

Cactos

Têm a capacidade de absorver energias tóxicas. De fácil cuidado, um cacto não precisa de água diariamente e pode sobreviver longos períodos sem que haja a necessidade da troca do substrato. Uma dica é colocar na cozinha, já que é nesse ambiente onde há presença de fumaça e oscilações de temperatura.

Bonsai

As famosas árvores em miniaturas ajudam quando se tem uma pessoa doente em casa. Bonsais também atraem fortuna e dinheiro.

Eucalipto

Assim como os bonsais, o eucalipto é uma espécie que atrai prosperidade. Recomenda-se colocá-lo no cômodo onde você trabalha. O chá das folhas de eucalipto pode tratar doenças respiratórias como rinite, bronquite e sinusite.

Alecrim

É uma planta reconhecida por atrair amores e felicidade. Então, se está em busca de um crush em 2021, essa é a sua plantinha! É chamada também de erva da alegria e o óleo essencial dessa planta favorece a produção de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar.

Lavanda

Símbolo de pureza, a lavanda é uma ótima opção para promover o relaxamento e efeitos do estresse. Recomenda-se que você tenha uma no seu quarto.