Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 29 de janeiro de 2021

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

A força e esperança chegam à sua vida. Esta é uma boa semana para atingir os objetivos desejados. Uma mudança de casa pode acontecer.

Momento de equilibrar sua vida amorosa e deixar de lado o ciúme e a raiva sem motivo. Seu temperamento pode ficar oscilante e isso pode ocasionar brigas; invista na paciência.

Cuide da sua saúde. Seus números da sorte são 01, 27 e 29. Sua vida mudará para melhor nos próximos meses.

Pessoas dos signos de Aquário, Leão e Libra podem surgir para fazer novos negócios ou iniciar relacionamentos românticos.

Touro

Momento em que a força espiritual vai aumentar e você consegue se afastar de todas as energias negativas, apenas desconfie das pessoas que falam com você sobre amor.

Dias ideais para superar qualquer obstáculo; invista nas suas habilidades e engenhosidade para fazer negócios ou realizar as mudanças necessárias. A iluminação para ter sucesso chegará.

Um ciclo no amor pode ser finalizado ou iniciado. Dê tempo a si mesmo para entender o que realmente o faz feliz na vida. Seus números da sorte são 03, 26 e 39. Evite agir impulsivamente ou tomar decisões na hora da raiva.

Gêmeos

Semana em que o romantismo e amor entram na sua vida. Apenas reflita sobre o que realmente o faz feliz em um relacionamento. O parceiro ideal será buscado e você toma boas decisões para encontrar seu caminho.

Você pode receber dinheiro extra. Momento de cuidar bastante da saúde. Você terá uma mudança positiva e verá a vida de uma maneira melhor; busque o bem em todos os sentidos.

Cuidado com as traições de colegas de trabalho ou comentários de ex-parceiros que ainda desejam prejudicá-lo. Seus números da sorte serão 05, 25 e 49.

Câncer

É importante ter força para enfrentar situações críticas. Não se renda; você é sensível, mas possui muita força interior para enfrentar os problemas que surgem.

Lembre-se de que, ao tomar decisões, você faz com que seu destino mude para melhor. Tenha mais disciplina em tudo o que faz, especialmente no trabalho, para que seus pontos fracos não sejam revelados.

No amor, evite inseguranças e estimule a confiança mútua. Você terá sucesso em assumir novos cargos ou oportunidades. Uma viagem renova suas energias.

Não empreste dinheiro ou coisas suas para qualquer pessoa; é melhor evitar fazer favores que não passem segurança. Seus números da sorte são 08, 24 e 77.

Leão

Sua sorte aumenta muito durante esta semana. Uma viagem pode surgir. Seja o mais profissional possível em seu ambiente de trabalho e pontual nos compromissos.

Fique atento e não confie em amigos ou familiares que podem ter más intenções com você. Evite falar sobre a sua vida privada.

Casais decidem dar um passo importante na vida amorosa. Você ficará alegre e otimista. Tenha atenção com o trabalho e com seus chefes; deixe tudo em ordem. Hoje você terá um golpe de sorte com os números 13, 24 e 28.

Virgem 28

Todo assunto legal ou burocracias pendentes são resolvidas com sucesso. Momento para focar com o espiritual e pedir ajuda às forças divinas em seus problemas pessoais.

Você terá dias de mudanças pessoais que serão benéficas para sua vida; fique mais atento com a sua saúde e invista em cuidar da alimentação.

Um amor pode pedir para voltar. Você terá sorte com os números 14 e 50, mas tente não falar sobre suas conquistas financeiras.

A sorte virá para quem pretende retomar os estudos e tudo dará certo. Um familiar ou alguém muito próximo pode buscá-lo para resolver questões importantes, especialmente relacionado à propriedades.

Libra

Sua intuição vai aumentar e é importante usá-la para mudar seu destino a seu favor. Uma agradável surpresa virá.

Você verá claramente quem são seus amigos e em quem você pode confiar; afaste tudo o que é negativo em sua vida. Tenha cuidado com problemas estomacais ou intestinais causados pelo estresse.

Tenha cuidado com os problemas jurídicos ou no trabalho; resolva tudo o mais rápido possível para que não o prejudique. Seus números da sorte são 07, 26 e 66.

Sua compatibilidade no amor será com os signos de fogo, apenas tente não se entregar logo de cara e vá com calma.

Escorpião

O fim de todas as coisas negativas que você arrastou está chegando. Você está no seu tempo de crescimento econômico e de trabalho; mantenha o foco e a perseverança para superar todos os obstáculos.

Seja uma pessoa reflexiva e ciente do que acontece ao seu redor, pois isso o ajudará a liderar melhor e tomar as rédeas. Assuntos sobre posições de poder e hierarquia ficam mais claros.

Em situações de amor você deve aprender a perdoar e dar a si mesmo a oportunidade de ser feliz. Nem tudo acontece como você deseja, mas lembre-se que você deve aprender a conviver melhor com os outros.

Você terá sorte com os números 18, 27 e 99. O inicio de um negócio ou mudanças no trabalho podem trazer bons frutos.

Sagitário 29

Você terá dias de abundância econômica e sorte no trabalho. Bons contratos ou oportunidades chegam e o impulsionam a crescer muito este ano.

Seja prudente e reservado com o que fala, evitando exibir suas conquistas ou ideias. Previna-se contra a inveja.

No amor, você está no início de algo muito positivo e pode dar passos importante como um casal. Encontros amorosos com pessoas muito compatíveis do signo de Áries, Libra ou Aquário acontecem.

Você terá sorte com os números 05, 29 e 44. Evite voltar com amores do passado e construa uma nova história.

Capricórnio

Sua força intelectual permitirá que você consiga sair de qualquer situação complicada. Não tenha medo de agir e seja mais decisivo nos negócios ou no trabalho; seu poder de cativar e inteligência para lidar com os outros o favorecem.

Você pode procurar amores distantes pela dificuldade de se relacionar de forma estável; reflita sobre isso. A sorte chega com os números 01, 26 e 74. Você faz mudanças em sua casa.

Oportunidades surgem para quem está focado em estudos de leis, política, sistemas, liderança ou linguagens. Você cuidará de assuntos familiares.

Aquário

Momento de ter atenção com as suas atitudes diante de situações complicadas de trabalho e lide com os problemas que surgem com paciência e consciência.

No amor você terá alguns tropeços ou problemas, mas deve encontrar as soluções com o diálogo. Uma viagem pode surgir.

Estudos de idiomas, vendas, tecnologia, comunicação ou administração entregam bons resultados. A sorte chega com os números 07, 27 e 14. Uma nova oportunidade de negócio pode surgir.

Você muda seu visual. Tenha atenção com a sua saúde e prefira adotar hábitos mais saudáveis.

Peixes

A sorte está em suas mãos e você pode ter ótimos resultados em tudo o que fizer. Este é o momento de planejar e alcançar seus objetivos na vida. Este ano é uma fase de muito crescimento.

Momento que favorece relacionamentos estáveis. Você pode encontrar um amor duradouro e os signos de Áries ou Escorpião são os mais compatíveis. Você terá sorte com os números 03, 25 e 28. Uma promoção no trabalho pode surgir.

Novos estudos o ajudam a crescer pessoalmente. Você apoiará a sua família em um assuntos mais sérios.