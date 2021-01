Gostou do cabelo da Ana Maria? Veja 10 vezes que as famosas coloriram os fios e arrasaram no resultado

A Ana Maria Braga surpreendeu ontem (24) os internautas após aparecer com uma mudança em seu visual. Em homenagem à personagem Sakura, do desenho Naruto, a apresentadora divulgou uma foto com uma lace rosa.

“De cabelo rosa porque sou fã da Sakura! É uma peruca super natural chamada Full Lace”, escreveu Ana em seu Instagram.

E se você gostou do resultado do cabelo da apresentadora, separamos 10 fotos de artistas que coloriram os fios e arrasaram no resultado.

