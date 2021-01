Aplicativo WhatsApp adia data de início de sua nova política de privacidade para maio

No início deste mês, os usuários foram informados através do WhatsApp que haverá uma atualização de sua política de privacidade e de seus termos de serviço.

Nesse mesmo comunicado, a empresa também destacou que aqueles não aceitassem os novos termos até o dia 8 de fevereiro teriam suas contas suspensas no aplicativo, conforme compartilhado pela ESET.

“No entanto, devido a repercussão negativa, o WhatsApp emitiu outro comunicado nos últimos dias e destacou que resolveu prolongar o prazo até o dia 15 de maio para que os usuários pudessem ter mais tempo de entender a nova política”, detalhou.

Como revelado, o WhatsApp também acrescentou que essa atualização de seus termos não irá alterar o que a empresa tem feito até agora.

Isso quer dizer que o WhatsApp continuará protegendo as conversas pessoais com criptografia de ponta a ponta e não poderá ver as localizações compartilhadas pelos usuários em chats no app.

Com informações da ESET

