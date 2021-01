WhatsApp está desenvolvendo novo atalho rápido para busca de adesivos

O aplicativo de mensagens WhatsApp está desenvolvendo um novo atalho rápido para busca de adesivos (stickers).

O procedimento para procurar um adesivo pode parecer muito longo, então o app está desenvolvendo um novo atalho.

O atalho consta em uma recente atualização beta (de número 2.21.2.6).para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, depois de digitar qualquer emoji ou texto que represente um adesivo, o ícone do adesivo mudará de cor.

Se o usuário tocar no botão de adesivo verde, os stickers conectados a esse emoji/palavra serão exibidos.

A novidade estará disponível em uma atualização futura para todos os usuários da popular plataforma. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.2.6: what’s new?

WhatsApp is developing today a new quick shortcut to search for stickers, available in a future update.https://t.co/Gp5JVvuGGm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 15, 2021