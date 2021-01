Os signos do zodíaco que fecham e abrem portas em 2021

Este ano pode trazer grandes transformações para muitos signos do zodíaco. Confira aqueles que fecharão algumas portas para abrir outras em 2021:

Libra

A partir do Eclipse Solar no signo de Gêmeos em 10 de junho, muitas estruturas e pensamentos começam a ser desafiados. A mente se expande e a perspectiva dos librianos tende a mudar, especialmente sobre aquilo que você acredita. Novos rumos na vida profissional podem marcar pontos finais e novos inícios. A vida amorosa também começa a ser valorizada e conexões tóxicas podem chegar ao fim.

Escorpião

Após um Eclipse Solar no signo de Gêmeos em 10 de junho, o escorpiano passa a olhar bem de perto seus padrões e dinâmicas de relacionamento, revendo os apegos que foram formados e se eles influenciam de forma positiva ou não. A partir deste transito a vida amorosa e nos círculos profissionais passa por mudanças importantes, onde ciclos podem ser finalizados. As transformações oficiais podem ser complexas no começo, mas também abriram espaços para novas oportunidades.

