Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 24 de janeiro de 2021

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para o penúltimo fim de semana de janeiro de 2021:

Áries

Dores na cabeça e no corpo podem incomodar nos próximos dias. Lembre-se de colocar sua saúde em primeiro lugar e evitar o estresse para se sentir ainda melhor.

Evite ser dominado por preocupações, pois isso enfraquece sua energia. Em 23 de janeiro mentalize coisas boas e afasta tudo o que é negativo. Se receber dinheiro exta, tente economizar.

Você terá muito trabalho e colocará muitas coisas em ordem. Evite falar sobre seus planos, pois nem todo mundo é seu amigo e algumas pessoas podem não desejar seu bem no trabalho.

Você terá sorte no domingo com os números 27 e 88. Alguém apaixonado pode falar sobre um compromisso formal ou uma pessoa de outro país entra na sua vida para ficar.

Touro

Sexta-feira da sorte com os números 09, 22, e 33. Você terá várias surpresas que o deixarão muito feliz e a sorte pode brilhar na vida financeira. Boas mudanças de emprego também podem ser anunciadas.

Não hesite e mantenha a mente ativa e positiva. Faça seus pagamentos em dia. Você pode viajar e ter uma experiência muito relaxante. Continue cuidando da saúde e invista seu tempo também em exercícios para começar a ter mais energia

Lembre-se que este ano é para crescer. Um ex do signo de Capricórnio ou Escorpião pode querer voltar; pense muito bem e não se apresse em tomar decisões influenciado pela carência.

Neste domingo, você analisará o que fazer para progredir e como administrar melhor o seu tempo.

Gêmeos

Você vai colocar em ordem todas as suas tarefas pendentes neste final de semana, especialmente com relação a estudos e escola. Por vezes você se descuida das suas tarefas e sente que não tem tempo suficiente.

Seus amigos fazem um convite, mas lembre-se de tomar precauções devido a pandemia de covid-19. Cuidado com fraudes e com golpes no cartão de crédito; tente não usá-lo muito para evitar surpresas de cobranças não previstas.

Neste sábado você pode trabalhar sem prévio aviso. No relacionamento, algumas discussões podem balançar o amor; evite gritar e prefira analisar o relacionamento com calma. Você tende a sabotar a própria felicidade e precisa ser mais consciente. Seus números da sorte são 05 e 49.

Câncer

Você receberá uma boa notícia do seu trabalho nesta sexta-feira. Neste ano, seu signo é um dos mais sortudos e deve aproveitar a energia positiva. Evite apenas falar da sua vida e atrair inveja.

Os casais permanecerão muito apaixonados e isso os fará pensar em formar uma família ou morar juntos. Os solteiros encontrarão um amor fugaz, mas muito apaixonado.

Tenha atenção com as dores de garganta, pois este será um dos seus pontos fracos ao longo deste ano. Um membro da família pede dinheiro emprestado para resolver um problema.

No final de semana você faz um curso de esoterismo ou algo relacionado aos assuntos místicos, pois a vontade de dominar as ciências ocultas virá com força. Você terá sorte no domingo com os números 05 e 77.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Você faz uma transformação total em sua vida. Seu signo é muito intenso em tudo e por isso consegue renovar as energias de tempos em tempos. Procure ser melhor e não carregue energias negativas dos outros, escolha melhor seus amigos.

Nesta sexta-feira você vai faz reuniões de trabalho e estará muito estressado com os novos projetos que estão por vir. Momento de fazer alguns pagamentos pendentes e receber o que merece.

Você compra uma passagem e pode viajar. Uma pequena reforma em sua casa vai para frente ou algo renova o ambiente. Tenha mais atenção com seu parceiro e lembre-se de que você não deve dar a ele todo o dinheiro; tudo deve ser reciproco, especialmente o amor.

Continue estudando. No domingo você terá muita intuição. A sorte chega com os números 07 e 39.

Virgem

Você vai analisar mudanças que precisam ser feitas no trabalho para ganhar mais e crescer profissionalmente. Algumas pessoas podem levar projetos e negócios adiante para ter mais renda.

Tenha cuidado com as traições e fale claramente com seu parceiro para chegar a acordos sem ferir um ao outro. Você organiza seus documentos ou realiza uma burocracia necessária.

A comunicação chamará a sua atenção e um curso para aumentar seus conhecimentos pode ser iniciado. Aqueles que são solteiros encontrarão um amor fugaz e apaixonado.

Lembre-se de que você não deve ficar estagnado, mas sim continuar seu projeto de vida. Seus números da sorte são 26 e 55 e as boas energias aumentam no sábado.

Libra

O que já não contribui positivamente para a sua vida pode ser afastado nesta sexta-feira. Chegou a hora de começar a se amar mais em todos os sentidos e se rodear de coisas boas.

Este é um bom ano para o amor e você pode encontrar o amor verdadeiro ou comprometer a viver a dois. Alguns casais formalizam seu relacionamento.

Seus pais ou familiares pedem ajuda e você pode se tornar o pilar da sua família. Você terá uma revelação importante e a intuição aumenta. Seus números da sorte são 21 e 90. No final de semana você terá muito trabalho ou tarefas pendentes.

Escorpião

Sexta-feira de muito trabalho e ajustes na empresa. Tenha calmo e renda bons resultados para se destacar. Você recebe dinheiro extra, mas deve gastar com responsabilidade.

Neste fim de semana, você tocará em assuntos pessoais importantes. Um amor do passado pode tentar voltar; converse, mas evite retomar o relacionamento. Este ano é importante para você fechar círculos.

Neste sábado, estudos ou trabalho tomam o seu tempo. Tenha cuidado com seus amigos e não fale sobre seus assuntos pessoais para evitar fofocas. Cirurgias estéticas devem ser evitadas este mês. Seus números da sorte são 03 e 17 e as boas energias aumentam no domingo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Você terá muitos problemas com seu parceiro e deve colocar o ciúme de lado. Converse com calma sobre o que te incomoda, evitando ser impulsivo. A calma é a única coisa que fará tudo dar certo.

Nesta sexta você vai a reuniões de última hora e mudanças podem ser anunciadas. Visite seus pais e não se afaste tanto de sua família, pois isso o ajudará a se sentir mais confiante e completo.

Seus números da sorte são 12 e 89, combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Seu melhor dia será o sábado.

Os solteiros irão encontrar pessoas com ideias semelhantes e podem se apaixonar. Continue cuidando da saúde para se sentir melhor.

Capricórnio

Sexta-feira de muito trabalho e reuniões de última hora. Lembre-se que janeiro será muito importante em termos de reorganização do trabalho e mudanças podem ser anunciadas. Pode ser uma boa hora para tentar avançar no seu cargo.

Controle sua personalidade e não se envolva em problemas de fofoca. No domingo você vai ter sorte com os números 27, 30 e 99. A vontade de mudar visual pode ser muito positiva e ajudar a ter mais autoestima.

No amor, vários amores do passado podem voltar. Tenha atenção com problemas nos ossos e nas costas. Você receberá um presente surpresa que o deixará muito feliz.

Aquário

Esta sexta-feira será de sorte e seus números serão 11, 15 e 21. Apenas fique perto de pessoas boas e energias positivas para ter mais prosperidade.

Seu signo tem um senso de humor muito bom e é muito carismático quando quer; use isso a seu favor. Evite confundir amizade com amor. No amor você vive momentos felizes com parceiro e se sentirá muito apaixonado.

Seja mais organizado e sairá ganhando, especialmente nas finanças. Domingo será pode ser um dia de convivência, mas é preciso cuidar das dores de estômago, evitando os excessos, principalmente com o álcool. Um amigo lhe dá uma ajuda importante em questões de negócios.

Peixes

Você terá muito trabalho nesta sexta-feira e adiantará um projeto para o próximo mês com o qual poderá se destacar profissionalmente. Cuidado com despesas imprevistas e procure sempre ter dinheiro economizado.

Você recebe a notícia de uma gravidez e ficará muito alegre. Você ganha dinheiro extra com uma venda. Mudanças são deitas nos seus gastos e é preciso ser responsável.

Uma viagem romântica pode surgir e relacionamentos dão muito certo. Quem é solteiro vai ter um fim de semana de muitas paixões, mas sem compromisso. Tente investir em cursos para ser um melhor profissional. Você terá sorte neste domingo com os números 01, 18 e 39.