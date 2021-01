Com sucesso na malha de verão, a companhia Azul manterá rota Congonhas-Salvador em definitivo a partir de fevereiro. Conforme revelado, a partir de 12 de fevereiro, a rota fará parte da malha regular da companhia.

Serão três voos por dia conectando a capital paulista com a capital baiana a bordo da aeronave A320neo, com capacidade para 174 passageiros, ampliando ainda mais a conectividade da malha doméstica da companhia.

“Quem chegar a Salvador terá a chance de conectar-se, por exemplo, com Recife e Vitória da Conquista e, quem pousar em Congonhas, poderá seguir até o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, Salvador será o quarto destino atendido pela Azul a partir do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Somando-se as conexões para Recife, Santos Dumont e Confins, a companhia terá, em média, vinte voos diários decolando do terminal paulista.

Com informações da Azul

LEIA TAMBÉM: