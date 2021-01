Janeiro Branco: precisamos falar sobre saúde mental na pandemia

Para muitas pessoas, o mês de janeiro é considerado uma página em branco para traçar novas metas e atingir o bem estar físico e emocional. A proposta inspirou o psicólogo Leonardo Abrahão Pires Rezende a criar em 2014 a campanha “Janeiro Branco”, com objetivo de estimular os cuidados com a saúde mental.

Neste ano, as ações têm força ainda maior com o lema “Todo cuidado conta”, já que a pandemia do novo coronavírus vem afetando milhares de pessoas também mentalmente. O isolamento social, a preocupação em se contaminar com o vírus, o bombardeamento de notícias ruins e a morte de pessoas próximas contribuíram para o aumento de pessoas ansiosas, depressivas, com distúrbios alimentares e outras doenças.

Em entrevista ao Jornal Metro, o criador da campanha relata que a pandemia intensificou também problemas econômicos que já afetavam negativamente a saúde mental, especialmente no Brasil. “A situação trouxe efeitos colaterais como transtornos de ansiedade, de humor e o uso abusivo e inadequado de substâncias psicoativas. Houve crescimento ainda dos casos de violência doméstica e abuso sexual em vários países do mundo, questões que também dizem respeito à saúde mental”, conta Rezende.

Em março do ano passado, a ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) já advertia em artigo publicado no “Brazilian Journal of Psychiatry” que a pandemia traria aumento de transtornos mentais.

Pesquisa da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) apontou que casos de depressão dobraram no período de quarentena e que ocorrências de ansiedade e estresse tiveram aumento de 80%, causadas pelas incertezas com a nova doença e as mudanças impostas pelo isolamento social.

Rezende explica que o objetivo do “Janeiro Branco” é incentivar o cuidado mental neste período e incentivar que as pessoas tenham sensibilidade em detectar o problema em familiares e amigos. “São tempos em que devemos, a todo instante, nos questionar: como posso cuidar melhor da minha saúde mental e a das pessoas que convivem comigo, de forma direta ou indireta? O que está ao meu alcance? E, se sou uma autoridade pública, como posso contribuir para o desenvolvimento de mais políticas públicas sobre o tema”, explica o especialista.

Voluntários da campanha promovem durante todo o mês uma série de atividades sobre o tema, como entrevistas, reportagens, rodas de conversa por videoconferência, palestras online, tira-dúvidas virtuais e compartilhamentos de arquivos pelas redes sociais. Conheça mais sobre a campanha no site

janeirobranco.com.br.

Quando e como buscar ajuda

Orientações de Leonardo Abrahão Pires Rezende, criador do “Janeiro Branco”

• As pessoas devem se questionar e buscar entender se precisam ou não de ajuda externa

• Caso percebam que, sozinhas, não estão dando conta de lidar com questões que incomodam ou que as levem a sofrimentos intermináveis, é preciso procurar ajuda de familiares ou pessoas próximas de confiança

• Caso isso não seja suficiente para resolver as situações que incomodam, é necessário procurar ajuda de profissionais da saúde mental

• Se não puder arcar com os custos financeiros dessa ajuda, é possível procurar a rede de atenção psicossocial disponível em sua cidade via SUS (Sistema Único de Saúde)

• Atenção: amigos e parentes também podem ajudar a reconhecer quando pessoas próximas não estão dando conta de lidar com situações que as fazem sofrer. Nesse caso, são eles que devem iniciar o processo de prestação de assistência, de acompanhamento e de encaminhamento a profissionais de saúde quando necessário

*Supervisão: Vanessa Selicani