Revelada a forma correta de cozinhar a batata doce de maneira rápida e sem complicação

Você gosta de comer batata doce, mas tem dúvidas de como prepará-la de uma maneira que não pareça tão complexa?

Se a sua resposta à pergunta anterior foi sim, não se preocupe, pois esta é uma situação que facilmente pode ser resolvida com algumas dicas simples.

Na massa, como aperitivo ou até complemento de um prato, a batata doce é uma excelente opção que vai bem em quase todos os momentos.

Leia também:

Pensando nisso, separamos um vídeo do canal Boa Forma no qual em pouco mais de 2 minutos você aprenderá como garantir a batata doce perfeita e com todos os nutrientes. Vamos lá?

Você precisa conferir: