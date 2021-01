O cuidado que cada signo precisa ter durante a temporada de Sol em Aquário

Esta semana foi marcada pelo início da temporada de Sol em Aquário, um dos signos mais visionários e revolucionários do zodíaco. Confira o cuidado que cada signo deve tomar durante esta fase que dura até 20 de fevereiro de 2021:

Áries

Tenha cuidado para não fugir das verdades que são sentidas e descobertas, por mais que isso signifique o afastamento de algumas pessoas ou situações.

Touro

Evite insistir em resolver tudo sozinho e valorize o trabalho em equipe com as pessoas certas para colher bons frutos.

Gêmeos

Tenha cuidado para não se fechar para novas experiências e se abra para novas aprendizagens que poderão ser muito úteis.

Câncer

Tenha cuidado para não focar todas as suas energias no emocional e esquecer de valorizar todo o resto; relações são formadas pela compatibilidade de conjuntos.

Leão

É melhor ter cuidado ao pensar em agir impulsivamente movido apenas pelo desejo de revolução. Ouça sua intuição e coração primeiro.

Virgem

Tenha cuidado para não depositar toda a sua energia em tarefas e esquecer de cuidar da própria saúde física, emocional e mental.

Libra

Mantenha sua energia e foco para conseguir o que deseja na vida amorosa, profissional ou pessoal, mas tenha cuidado para não deixar a diversão de lado – ela é o combustível da vida.

Escorpião

Tenha cuidado para não se isolar das pessoas que ama sem explicações e terminar afastando-as. Reserve um tempo para você, mas conte o que está acontecendo para quem o ama e compreende.

Sagitário

Viver o novo com entusiasmo é importante, mas também fundamental ser honesto e considerado com as outras pessoas; não prejudique quem você ama.

Capricórnio

Tenha cuidado para não tentar iniciar muitas novas coisas ou projetos ao mesmo tempo. Lembre-se que as prioridades sempre o ajudarão a considerar o que é importante agora.

Aquário

Chegou a hora de ter mais cuidado com o que o seu interior tenta comunicar sobre suas verdadeiras vontades e escutar; saber quais projetos pessoais são realmente importantes na sua vida não é egoísmo.

Peixes

Tenha cuidado para não deixar as lembranças ou assuntos do passado acabar com todas as suas energias. Chegou a hora de deixar de se lamentar e agir para começar a resolver estas questões.