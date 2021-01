Nova promoção ‘Grandes Descontos’ já está disponível na PlayStation Store

A nova promoção ‘Grandes Descontos’ já começou na PlayStation Store, conforme revelado pela Sony, por meio de comunicado.

A promoção por tempo limitado traz uma seleção de incríveis experiências a preços reduzidos.

“Inclui títulos como Dead by Daylight: Special Edition, Resident Evil 2 – Deluxe Edition e Assassin's Creed Odyssey”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, a ação termina no dia 3 de fevereiro. Clique aqui para conferir a lista completa dos jogos participantes.

Com informações da Sony

