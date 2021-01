Tecnologia: Samsung disponibiliza link com pré-registro para informações sobre a chegada da linha Galaxy S21 5G ao Brasil

A Samsung apresentou globalmente a linha de smartphones Galaxy S21 5G e o fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Pro.

E, para os fãs brasileiros interessados em receber em primeira mão as informações referentes ao lançamento dos dispositivos no Brasil, a empresa disponibilizou um link para pré-registro em seu site oficial. A novidade foi revelada pela empresa por meio de comunicado.

“Além de recursos como gravação em 8K, Single Take (14 formas diferentes) e Superestabilizador, os novos smartphones contam com Visão do Diretor (Director’s View)4 que permite que você veja câmeras simultaneamente, alterne e selecione a melhor lente para registrar um momento, Visualização de Vlogger (Vlogger View), para capturar vídeos com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo, e Miniaturas ao Vivo (Live Thumbnails), para ver ou alterar o ângulo, aproximar ou afastar o zoom sem perder nenhum detalhe”, completou.

O fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Pro, por sua vez, combina design moderno e elegante com som imersivo, alto nível de qualidade de chamada, cancelamento antirruído (ANC) inteligente e conectividade aprimorada.

Com informações da Samsung

