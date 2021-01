Os signos que estragam relacionamentos pela falta de paciência

Alguns signos do zodíaco podem pecar bastante quando a impaciência bate, especialmente nos relacionamentos. Confira quais são:

Áries

A impaciência do ariano é um desafio para todas as horas e ocasiões. Em alguns casos, ela chega sem avisar e pode gerar consequências que nem mesmo eles esperavam. Depois que este signo descobre todo o dano que impaciência causou, ele tende a se sentir frustrado, mas pode até desistir de alguns planos para não dar o braço a torcer.

Touro

A impaciência do taurino não tende a nascer de uma hora para outra, mas cresce até explodir e deixar destroços para todos os lados. Essa ausência de calma e equilíbrio, sempre chega de mãos dadas com a teimosia, o que faz com que este signo rivalize sem limites e demore em perceber que o que está fazendo não é nada construtivo.

Saiba mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano pode ser muito sensível, mas também é temperamental e isso tende a desequilibrá-lo. Quando isso acontece, a paciência se afasta bastante e ele tomará decisões baseado em emoções intensas afloradas no momento. Ao perceber que já não está dando ouvidos para a razão e a calma, este signo tenta se controlar e não pôr tudo a perder, mas algumas vezes pode ser tarde de mais.

Aquário

O aquariano costuma viver em movimento e a paciência não faz muito seu tipo. Infelizmente, quando a falta de calma é motivada pelas frustrações no relacionamento ou com o parceiro, ele tende a agir de forma ainda mais rebelde, parecendo não se importar muito com ninguém. Este comportamento pode ser muito destrutivo quando ultrapassa limites.