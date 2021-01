Os signos que enfrentarão transformações com a entrada de Sol em Aquário

Uma fase de muitas mudanças se inicia em 19 de janeiro com a entrada do Sol em Aquário, um dos signos mais autênticos e revolucionários do zodíaco. Confira aqueles que enfrentarão transformações até 20 de fevereiro:

Áries

A temporada de Sol em Aquário traz percepções sobre quem você realmente deseja construir laços na sua vida, o que pode aproximar ou afastar algumas pessoas. Esse tipo de descoberta e também perda nem sempre é fácil, mas pode mostrar novos caminhos que serão perseguidos com mais confiança e boas oportunidades.

Touro

Sair da zona de conforto é preciso, pois mudanças importantes, especialmente na carreira, podem trazer transformações. Os resultados tendem a ser muito positivos quando você trabalha com foco e perseverança para alcançar os objetivos. Chegou a hora de agir e dar o seu melhor para aquilo que é verdadeiro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Momento em que a percepção aumenta; ouvir, enxergar e focar com atenção pode trazer informações muito importantes. Chegou a hora de descobrir e também se abrir para o novo, dando chances para se conectar com pessoas ou assuntos antes não tocados. A liberdade será mais importante do que nunca e o ajudará a romper correntes que não o deixam sair do lugar.

Peixes

Este é um momento que pode aumentar sua introspecção, mas será crucial para a conclusão de ciclos. Já não será mais possível adiar assuntos importantes que ainda possuem poder sobre você, sejam do presente ou do passado. Uma transformação interna tende a ser iniciada e o ajudará a superar mágoas para recomeçar verdadeiramente.