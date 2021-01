Os signos que mais sentirão os efeitos da entrada do Sol em Aquário

Em 19 de janeiro de 2021, o Sol entra em Aquário, um dos signos mais inovadores, criativos e autênticos do zodíaco. Confira os signos que mais sentirão os efeitos intensos desta fase que durará até 18 de fevereiro:

Leão

Momento de diversas mudanças que gerarão um crescimento marcante que também se desenvolverá nos próximos meses. Toda essa transformação interior, será refletida no exterior; portanto, nada passará despercebido e vínculos com outras pessoas podem encontrar novos caminhos. Ouça a intuição e sentimentos para tomar boas decisões. A liberdade para perseguir o próprio futuro chega!

Virgem

Se libertar do controle das situações nem sempre é fácil, mas pode ensinar lições muito importantes; ninguém é capaz de carregar o mundo nas costas durante muito tempo e é impossível manter a saúde desta maneira. Algumas certezas podem cair por terra e pensamentos diferentes começam a fazer sentido. É preciso tomar as rédeas de quem você é e deseja se tornar sem medo de aceitar que tudo pode mudar para melhor!

Aquário

Momento de mudanças importantes, especialmente sobre como cada aquariano se sente na vida pessoal e amorosa. O poder de iniciativa pode aumentar, porém mais do que nunca, é importante reservar momentos para colocar as ideias no lugar e começar a priorizar aquilo que é realmente grande ou valioso na vida. O autocuidado trará efeitos positivos e aumentará sua própria consciência.