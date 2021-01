Depois de polêmica, app WhatsApp adia oficialmente os novos ‘Termos de Serviço’

O WhatsApp modificou oficialmente a data em que os usuários devem revisar e aceitar os novos ‘Termos de Serviço’.

A medida ocorre depois de uma grande polêmica envolvendo o app de mensagens, em virtude das novas modificações.

"Como as empresas podem usar os serviços de hospedagem do Facebook pra armazenar e gerenciar suas conversas no WhatsApp", informou no primeiro momento.



Em novo comunicado, compartilhado no Twitter, a plataforma informou que ninguém terá a conta suspensa ou excluída.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021