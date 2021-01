MC Livinho reaparece após sumiço e diz que foi "susto"; cantor ainda não explicou o caso

O jovem MC Livinho reapareceu após sumiço e diz que foi "susto" no Instagram. O cantor ainda não explicou o caso, conforme informação compartilhada no Twitter.

“O MC havia postado uma série de vídeos no seu perfil pessoal de Instagram pedindo ajuda no final da noite do último domingo”, detalhou o texto.

Nos registros, Livinho dizia que estava sendo seguido e tentava escapar de seus perseguidores, relatou a nota.

Na madrugada desta segunda-feira, porém, o artista fez uma postagem em que afirmava já estar bem e indo encontrar os pais, e desde então não deu mais explicações sobre o ocorrido.

O caso, que gerou preocupação entre os fãs, também levantou especulações de que se trataria de uma ação publicitária.

