Inspiração: veja algumas ideias para decorar sala pequena

A sala é o “cartão postal” da nossa casa. Geralmente, ela é o primeiro contato das visitas com a nossa casa. Por isso, investir em uma boa decoração permite que todos, incluído você, se sintam bem com o ambiente.

Além da beleza estética, o cuidado com o conforto também deve ser primordial. Selecionamos algumas ideias para decorar sala pequena e, em seguida, vamos compartilhar algumas dicas para o seu projeto.

Confira algumas ideias para decorar sala pequena:

.

.

.

.

.

.

.

https://www.pinterest.ru/pin/5770305761525836/

As principais dicas para quem deseja decorar sala pequena

Com pouco espaço, sabemos que decorar sala pequena pode ser um pouco complicado. No entanto, nada melhor do que contar com a experienciar de especialistas da área. Por isso, aqui vão algumas dicas que podem ajudar o seu projeto.

Troque seu sofá

A publicação especializada em decoração “Ideal Home” recomenda utilizar um sofá compacto que proporcione conforme e mais espaço.

“m sofá volumoso pode ocupar rapidamente o espaço da sala de estar, por isso, se você tiver um cômodo especialmente pequeno, pergunte-se se você conseguiria usar um aconchegante”, explica a publicação.

Crie espaço usando espelhos

Quando bem localizados, os espelhos dão a impressão de que o espaço é maior. “É o truque mais antigo do livro, mas realmente funciona. Você pode criar instantaneamente a ilusão de espaço simplesmente adicionando mais espelhos”, comenta a publicação.

Faça seu próprio armário

Uma tábua de madeira, por exemplo, será suficiente para voce colocar seus itens de decoração. Não utilize armário, pois eles ocuparão muito espaço na sala. Além disso, coloque a TV na parede para otimizar o espaço.

Adicione armazenamento perto do teto

Uma maneira de obter armazenamento na sala é criar unidades de armazenamento brancas cuidadosamente camufladas no topo das paredes da sala de estar, onde qualquer desordem pode ser guardada.

LEIA TAMBÉM