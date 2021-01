Como pesquisar na internet o conteúdo das mensagens do WhatsApp encaminhadas com frequência

Ao receber uma mensagem que tenha sido encaminhada muitas vezes, você poderá fazer uma pesquisa na internet a partir da conversa no WhatsApp para verificar informações relacionadas ao conteúdo da mensagem.

As mensagens encaminhadas com frequência são marcadas com um ícone de setas duplas, conforme revelado pelo blog da plataforma.

“Se você pesquisar o conteúdo de uma mensagem na internet, esse recurso permitirá que carregue o conteúdo diretamente no Google sem compartilhá-lo com o WhatsApp”. Confira como:

Toque em Pesquisar próximo à mensagem encaminhada.

Toque em Pesquisar na internet.

A pesquisa redirecionará você para o navegador de internet e os resultados serão exibidos no Google.

Com informações do WhatsApp

