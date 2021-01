Estes são os famosos que assumiram os cabelos brancos e deram uma aula de estilo

A idade chega para todos, isso é um fato, e os fios brancos são a prova de que esse período realmente chegou.

De toda forma, isso não precisa ser necessariamente um problema, principalmente para quem se preocupa do ponto de vista estético.

Embora seja possível cobrir os fios com tinta e retocá-los de acordo com o tempo, há quem não se preocupe com esta ação do tempo e preferem mantê-los na cor branca.

Leia também:

Pensando nisso, separamos alguns famosos que assumiram os fios brancos e deram uma aula de estilo.