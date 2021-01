10 dicas maravilhosas para se inspirar se você quer fazer listras e ter o cabelo estiloso

Tudo começou com um risquinho no cabelo e na sobrancelha, mas agora as listras se tornaram um sucesso e ganharam inclusive novas formas.

E justamente por se tornarem uma febre, que a maioria das pessoas vêm adotando cada vez mais essa novidade em seus fios.

Se você está buscando por alguma inspiração para dar uma modernizada em seu cabelo e garantir as suas listras, confira a seguir 10 opções de risquinhos diferentes e estilosos.

Veja abaixo: