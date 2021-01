O lançamento do game Samurai Shodown para o Xbox Series X|S está marcado para o dia 16 de março de 2021.

Em conjunto com a Koch Media, uma versão física do jogo será comercializada na América do Norte e na do Sul.

O jogo já está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo SwitchTM, Stadia e Epic Games Store.

Veja o trailer do Samurai Shodown – Xbox Series X|S:

Com informações da SKN Corporation

