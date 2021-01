Nova atualização da política de privacidade do WhatsApp; confira o que mudará no app de mensagens

Os termos e a política de privacidade do aplicativo de mensagens WhatsApp serão atualizados no próximo mês. As alterações entram em vigor em 8 de fevereiro de 2021.

Para isso, uma notificação é enviada ao usuários, mostrando todas as alterações. Confira o texto compartilhado pela plataforma.

Os termos e a política de privacidade do WhatsApp serão atualizados .

Atualizações importantes incluem mais informações sobre:

O serviço do WhatsApp e como tratamos seus dados.

Como as empresas podem usar os serviços de hospedagem do Facebook pra armazenar e gerenciar suas conversas no WhatsApp.

Como a nossa parceria com o Facebook possibilita a oferta de integrações entre os produtos das empresas do Facebook.

Ao tocar em concordar, você aceita os termos de política de privacidade, que entram em vigor em 8 de fevereiro de 2021.

Após essa data, você deverá aceitas as atualizações para continuar usando o WhatsApp.

Você pode também acessar a Central de Ajuda se preferir apagar sua conta e desejar obter mais informações.

Reprodução

O que significa a modificação?

“Queremos esclarecer que a atualização dos Termos e da Política de Privacidade não afeta, de forma alguma, a privacidade das suas mensagens".

"As mudanças nessa atualização são relacionadas às conversas que você pode ter com empresas no WhatsApp, o que é opcional, e fornecem mais transparência sobre como nós coletamos e usamos esses dados”, detalhou a plataforma.

Em um postagem no blog oficial, o WhatsApp compartilhou um texto detalhando as alterações. Confira a publicação:

"Queremos melhorar a experiência para mais de 175 milhões de pessoas que usam o WhatsApp diariamente para enviar mensagens a empresas. As atualizações relacionadas às conversas com empresas são parte de nossa dedicação geral a garantir que a comunicação com empresas seja cada vez melhor, mais segura e mais simples para todos. Isso inclui:

Atendimento ao cliente: ficará ainda mais fácil conversar com empresas que podem usar os produtos comerciais do Facebook. Algumas empresas precisam de serviços de hospedagem seguros para responder a clientes, e esse serviço poderá ser oferecido pelo Facebook. Caso uma empresa use esse serviço, exibiremos um aviso na conversa para que você decida se deseja ou não continuar essa conversa.

Descoberta de empresas: com certa frequência, as pessoas descobrem empresas no Facebook ou Instagram por meio de anúncios, que podem exibir um botão. Ao clicar ou tocar nesse botão, você poderá enviar uma mensagem para a empresa anunciante por meio do WhatsApp. Assim como com outros anúncios no Facebook, quando você clica ou toca nesses anúncios, ele pode ser usado para personalizar os anúncios que você vê no Facebook.

Experiência de compra: algumas empresas que têm uma Loja do Facebook ou Instagram também podem adicionar essa Loja ao seu perfil comercial no WhatsApp. Desse modo, você pode ver os produtos que essa empresa oferece na Loja do Facebook ou Instagram diretamente no WhatsApp. Se você escolher interagir com a Loja, um aviso exibido no WhatsApp informará como seus dados serão compartilhados com o Facebook".

Com informações do WhatsApp

LEIA TAMBÉM: