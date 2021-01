Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 17 de janeiro de 2021

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Durante os próximos três dias você estará com toda a energia boa ao seu redor e visualizará o que esse ano será para o seu signo. Apenas tenha em mente que você deve ser discreto e estar sempre alerta às energias negativas dos inimigos.

Nesta sexta-feira você terá muito trabalho e vai antecipar o que precisa para a próxima semana. Você paga impostos e mensalidades. Você pode decidir renovar completamente seu visual; aproveite para doar o que você não usa mais.

Cuidado com as mentiras do seu parceiro e não entregue toda a sua confiança. Procure construir alicerces sólidos em seus relacionamentos, mesmo que isso exija mudanças. No domingo você fará uma viagem, mas será rápida e para um local próximo. Seus números da sorte são 03 e 29.

Touro

Neste final de semana você vai descartar tudo o que não é mais para você e seguir em frente. Tire pesos que não o deixam se destacar, como amores ou amizades tóxicas. É preciso se liberar.

Durante esta sexta-feira você enfrentará alguma pressão do seu trabalho e irá às reuniões para conhecer novos projetos. Tentar colocar todo o seu interesse e ser sempre proativo para que você se destaque e seus chefes te vejam.

Cuide de problemas de gastrite ou úlceras e evite consumir alimentos com muita gordura ou álcool. Seja mais atento com a sua saúde em geral.

Neste domingo um amor do passado virá até você e pode ter a intenção de voltar, mas é melhor não retomar essa relação e seguir em frente com sua vida. Seus números da sorte são 05 e 49.

Gêmeos

Seu signo vai se destacar este ano e você será capaz de superar medos e complexos para atingir seus objetivos com sucesso e mais segurança.

Dúvidas podem surgir no amor e você pode se interessar por duas pessoas ao mesmo tempo. Você consegue se destacar entre as lideranças sociais mais fortes e realizar com sucesso o que tanto deseja.

Nesta sexta-feira você vai ter muita determinação no seu ambiente de trabalho, mas precisará fazer escolhas importantes. Lembre-se de acreditar no próprio potencial.

No sábado e no domingo, você ajudará sua família em algo. Preze sua saúde e bem-estar. Seus números da sorte são 02 e 19.

Câncer

Você alcançará todos os objetivos que deseja graças às suas qualidades e atitudes positivas. Você terá surpresas financeiras que o ajudarão a crescer, mas deve ter cuidado com as traições de amor; evite se doar muito para que depois não se decepcione.

Nesta sexta-feira, você fará vários pagamentos e atualizará suas contas para começar bem o ano financeiramente. Você resolve algo judicial a seu favor. Não seja tão apegado em seu ambiente de trabalho, lembre-se que eles são apenas colegas.

Seus números da sorte serão 09 e 33. Alguém especial ou um pretendente pode convidá-lo para sair neste domingo, o que entregará muita alegria.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Pare de pensar o que não é uma realidade e evite sabotar a própria felicidade. Não atrai situações negativas imaginando que elas podem acontecer; prefira ser otimista e ter novas ideias para o seu futuro.

Nesta sexta-feira você será observado e participará de reuniões com seus superiores no trabalho, mas procure não se estressar para aumentar sua produtividade e foco em tudo. Você faz pagamentos de última hora.

Você decide mudar de casa e pode ser por razões familiares. Cuide do seu intestino e se alimente de forma mais saudável para se sentir bem.

No amor, você permanecerá estável com seu parceiro. Você recebe um dinheiro extra. Seus números da sorte são 01 e 29.

Virgem

Este ano será de total aprimoramento para seu signo. Deixe as decisões erradas de lado e tenha em mente que é preciso ser cauteloso com seus colegas de trabalho ou sócios para não se decepcionar.

Nesta sexta-feira você se sentirá bem e pode se reinventar. Mudanças de visual acontecem e as outras pessoas percebem. Você conserta algo em sua casa e decide trocar alguns móveis.

Tenha cuidado com a região do pescoço ou com as dores de cabeça, dormindo bem para que suas energias sejam realmente renovadas. Você terá sorte neste domingo com os números 20 e 91.

Libra

Momento de justiça e de colher os frutos que merece. Não fique com a mentalidade de que não pode atingir seus objetivos e afaste os complexos para alcançar a segurança necessária e conseguir o que deseja. Se for necessário, busque ajuda para ter uma saúde mental melhor.

A sorte está ao seu lado em 2021. Além disso, este é um bom momento para retomar os estudos e consolidar objetivos. Algumas coisas podem se tornar formais.

Nesta sexta-feira você estará ocupado com muito trabalho e se concentrará em administrar. Procure não brigar com o seu parceiro e passe um tempo sozinho se tiver dúvidas sobre o relacionamento.

A proposta para fazer parte de um novo negócio que pode ser muito positivo. Seus números da sorte são 01 e 29.

Escorpião

Este ano será ideal para você criar bases sólidas para sua vida. Momento de alcançar muitos triunfos, mas é preciso controlar sua personalidade temperamental, que pode levar a decepções.

Nesta sexta-feira você terá trabalho extra, apenas organize bem o seu tempo para que não se sinta pressionado e cumpra tudo da melhor forma. Você decide mudar de casa.

Considere que é hora de você crescer profissionalmente e priorize-se. Pode ser uma boa hora para fazer um curso nos finais de semana relacionado à sua carreira para que você seja mais competitivo no trabalho. Você terá sorte com os números 33 e 54.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Você terá um ano de impulsos e triunfos em tudo o que fizer, mas antes de decidir algo, deve dar um tempo para analisar tudo com cuidado antes de seguir para o sucesso. Pense antes de agir.

Priorize a serenidade em todas as situações que surgem. A decisão de morar em outro país ou cidade pode rondar sua mente, apenas planeje tudo. Nesta sexta-feira você tem uma surpresa amorosa que o deixará muito feliz.

Você atualiza ou organize seus documentos. Um amigo o procura e pode fazer uma proposta para um anegócio. Seus números da sorte serão 03 e 56.

Capricórnio

Prepare-se para mudanças positivas que exigirão regras e disciplina para que você alcance seus objetivos da melhor forma. A constância para terminar o que começou fará toda a diferença.

Seja mais responsável com você mesmo e isso refletirá em triunfos de todas as formas. Nesta sexta-feira você estará ocupado com muitos trabalhos pendentes, apenas tente não se atrapalhar e seguir em frente com os projetos para que o dia passe sem dificuldades.

Evite mal-entendidos ou fofocas com seus colegas. Uma pessoa do signo de Áries, Leão ou Sagitário o procura para uma relação casual. Uma viagem rápida pode surgir. Seus números da sorte são 03 e 59.

Aquário

Sua inteligência se destaca este ano e a criatividade aumenta; aproveite todas as novas ideias para fazer o melhor e viver bem. Boa hora para colocar em prática projetos e começar a cumprir seus objetivos.

Saiba que nem tudo na vida é dinheiro e é preciso se sentir nutrido com outros objetivos que tragam felicidade. Mantenha-se rodeado de pessoas queridas. Você começa um ano de grandes experiências; ensine e aprenda com tudo o que o rodeia.

Nesta sexta-feira você terá surpresas financeiras e pode receber dinheiro de uma dívida. Você faz alguns pagamentos e pode precisar mandar algo para o conserto. Alguns amigos o procuram para informar algo.

Cuide dos problemas de coluna e evite carregar objetos pesados. Um amor vai falar com você sobre dar um novo passo no relacionamento. Seus números da sorte são 01 e 24.

Peixes

Momento de boas energias, no qual você pode se destacar como líder em todos os aspectos da sua vida, principalmente no trabalho. Lembre-se que com isso também chegarão grandes responsabilidades.

Busque influenciar os outros com coisas boas e fique atento ao seu poder de atrair o que deseja. Alguns piscianos formalizam relacionamentos e podem dar um passo na vida amorosa ou decidem começar uma família.

Nesta sexta-feira mantenha uma boa atitude e finalize pendencias do passado. Uma viagem pode surgir. Laços com pessoas queridas são fortalecidos.

Tenha cuidado com perdas e fique mais atento ao seu celular, carteira e documentos. A sorte chega com os números 00 e 98.