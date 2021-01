Tecnologia: com três versões, Samsung apresenta novo Galaxy S21 com compatibilidade 5G

A Samsung acaba de anunciar nesta quinta-feira (14) sua nova família de tops de linha: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Os modelos foram revelados por meio de um evento online. Confira todos os detalhes:

Galaxy S21 Ultra

O Galaxy S21 Ultra conta com o maior tamanho da linha Galaxy S21, com uma tela imersiva de 6,8 polegadas. Pela primeira vez, os usuários não precisam mais decidir entre a suavidade de uma taxa de atualização de 120 Hz e uma tela Quad HD+, já que no S21 Ultra, é possível escolher ambos.

“Comparado ao Galaxy S20, o S21 Ultra oferece uma imagem 25% mais brilhante com 1.500nits de brilho máximo – o maior brilho em um smartphone Galaxy”, detalhou.

Reprodução/Samsung

Como revelado, o aparelho oferece nosso mais avançado sistema de câmera de nível profissional. Ele tem uma câmera traseira quádrupla (ultra-wide, wide e duas lentes de zoom) que possui um novo sensor profissional de 108MP atualizado. Pela primeira vez em um smartphone Galaxy, o usuário pode gravar em 4K a 60fps em todas as lentes.

O Galaxy possui Space Zoom 100x, que é alimentado pelo primeiro sistema de lentes duplas de zoom da Samsung – uma ótica de 3x e outra de 10x, ambas equipadas com Dual Pixel (2PD) AF.

“Ele eleva a produtividade e a criatividade ao trazer a popular experiência da S Pen para a linha Galaxy S pela primeira vez”, detalhou. Especificações:

Memória: 12GB RAM (LPDDR5) com 128GB / 256GB de armazenamento interno 16GB RAM (LPDDR5) com 512GB de armazenamento interno

Bateria: 5.000 mAh

Para uma conectividade melhor e mais rápida, o Galaxy S21 Ultra é um dos primeiros smartphones a oferecer suporte a Wi-Fi 6E, quando esse recurso estiver disponível. Com 5G de latência ultrarrápida e ultrabaixa, o aparelho foi desenvolvido para fornecer download rápido de vídeo, bem como videoconferência e transmissão contínuas. Veja:

Bem-vindo ao extraordinário! Esses são os novos Galaxy S21 5G, S21+ 5G e S21 Ultra 5G*. Não se esqueça de se cadastrar em https://t.co/6w8Muec4gg para saber quando essas novidades chegam no Brasil. https://t.co/8CSIBeQs2S pic.twitter.com/Og4FIQsuqh — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) January 14, 2021

Galaxy S21 e Galaxy S21 +

O Galaxy S21 foi projetado para aqueles que desejam um design leve e uma tela compacta de 6.2 polegadas, enquanto o Galaxy S21+ apresenta uma tela expandida de 6.7 polegadas e uma bateria de longa duração.

Ainda de acordo com as informações, o Galaxy S21 conta com uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando rolagem e visualização mais suaves. Veja:

Um smartphone tão extraordinário tem que se destacar. Olha esse design único e essas cores exclusivas do #GalaxyS21. Qual delas combina mais com você? #SamsungUnpacked https://t.co/PNhnClKpIv pic.twitter.com/JLtrg4LCiq — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) January 14, 2021

“A gravação aprimorada de vídeo em 8K permite que você capture imagens nítidas em alta resolução, para que você possa registrar toda a ação ao vivo e possibilitar a obtenção de fotos de destaque sempre que você gravar. Mesmo em condições de movimento rápido ou irregular, sua filmagem será suave com o Superestabilizador (Super Steady) aprimorado a 60 fps”, detalhou.

O novo Bloqueio de Zoom (Zoom Lock) minimiza mãos trêmulas e captura imagens mais nítidas com zoom de 30x, aproveitando a IA para manter seu ponto focal no centro do quadro. Especificações:

Memória: 8 GB de RAM (LPDDR5) com armazenamento interno de 128 GB / 256 GB

Bateria: 4000mAh (S21) e 4800mAh (S21+)

Resistência à água: IP68

SO: Android 11

“O Galaxy S21 apresenta o chipset de smartphone mais recente e avançado já criado em um Galaxy para maior velocidade, eficiência de energia e recursos de computação avançados, oferecendo suporte à conectividade 5G e IA no dispositivo”, informou.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: